Mega-Sena acumula novamente! Duas apostas do DF quase levam a bolada

RN Ronayre Nunes

A sorte passou perto da capital nesta quarta - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2390, desta quarta-feira (14/7). O prêmio segue acumulado, agora em cerca de R$ 75 milhões — com sorteio previsto para o próximo sábado (17/7). Mas teve gente do Distrito Federal que ainda saiu com uma boa grana do sorteio desta noite.



Duas apostas da capital acertaram cinco números na modalidade, e cada uma ficou com exatos R$ 97.287,45.

O primeiro deles foi um bolão de sete números e 13 cotas feito na Casa Lotérica Castelo Forte, em Samambaia (Qr 302, cj 8, lote 2). O outro sortudo fez um jogo simples de sete números em meios eletrônicos — por segurança, a Caixa não divulga a região das residências em que foi realizada a aposta.

Segundo o banco, em todo o país, 102 pessoas gabaritaram cinco números na modalidade. Outras 7.787 acertaram quatro dezenas e vão ficar com R$ 910,24.