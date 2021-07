Queimadas e devastação: Floresta amazônica já produz mais CO2 do que absorve

FS Fernanda Strickland* GB Gabriela Bernardes*

Um estudo divulgado ontem pela revista Nature, liderado por uma pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostrou que a Floresta Amazônica já está emitindo mais gás carbônico do que absorvendo. Segundo feito por uma das integrantes do estudo, Luciana Vanni Gatti, trata-se do resultado das queimadas e da devastação promovida por madeireiros e pecuários — tanto que os números do desmatamento durante o governo Bolsonaro dispararam em relação aos anteriores.

“É sabido que acontece uma emissão direta com a queimada. A emissão indireta acontece porque, segundo o que observamos, as regiões desmatadas apresentam maior perda de chuva, principalmente na estação seca (agosto a outubro)”, explicou Luciana.

De acordo com a pesquisa, as emissões totais de carbono são maiores na parte oriental da região, principalmente como resultado de diferenças espaciais nas emissões de fogo derivadas do monóxido de carbono. Nos últimos 40 anos, o leste da Amazônia foi submetido a mais desmatamento, aquecimento e estresse de umidade do que o oeste, especialmente durante a estação seca, com o sudeste experimentando as tendências mais fortes.



“Descobrimos que a intensificação da estação seca e um aumento no desmatamento parecem promover estresse no ecossistema, aumento na ocorrência de incêndios e maiores emissões de carbono no leste do Amazonas. Isso está de acordo com estudos recentes, que indicam um aumento na mortalidade de árvores e uma redução na fotossíntese como resultado de mudanças climáticas em toda a Amazônia”, informa o estudo.

Com a queda o volume das chuvas, a temperatura subiu 2°C no nordeste da floresta e 2,5°C no sudeste. Isso representa que a fotossíntese, fazendo que as árvores emitam mais CO² do que em situações normais para compensar o desequilíbrio. Segundo Luciana, atualmente a floresta emite 0,29 bilhão de toneladas de carbono — além do que consegue absorver — por ano para a atmosfera.

“Após 30 anos, a área queimada ainda é uma fonte de CO² para a atmosfera, dos quais 73% resultaram da subsequente mortalidade e decomposição das árvores. Esta emissão de decomposição não poderia ser compensada pela absorção de CO² pela fotossíntese. Para florestas não degradadas, o aumento da temperatura e o estresse hídrico podem aumentar a mortalidade das árvores e afetar negativamente a absorção fotossintética de carbono pelas árvores”, afirma o artigo na Nature.

