Incêndio atinge Secretaria de Segurança Pública em Porto Alegre

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter/@matheuspggomes)

Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira (15/7). O local fica no bairro Floresta, em Porto Alegre.



Pelas redes sociais, imagens mostram o quanto as chamas se espalharam rapidamente no local. No Twitter, o vereador da capital gaúcha, Matheus Gomes (Psol), mostrou o momento em que dois bombeiros tentam apagar as chamas.

De acordo com o portal RBS TV e o G1, o governo do RS afirmou que o prédio foi evacuado.