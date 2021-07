CB Correio Braziliense

No momento do incidente não havia ninguém no local - (crédito: CBMDF)

Um princípio de incêndio em um prédio abandonado chamou a atenção de quem passava pelo Setor Comercial Sul (SCS) na manhã desta quarta-feira (14/7). O fogo atingiu o subsolo de um edifício comercial composto por três pavimentos e 12 lojas localizado na quadra 5, ao lado do Posto da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender essa ocorrência por volta das 8h13.

Com a rápida atuação da corporação, o fogo foi controlado e os danos permaneceram apenas no subsolo. As chamas atingiram algumas mobílias de escritório, roupas e colchões que seriam de moradores em situação de rua que utilizavam o local como abrigo. Ninguém ficou ferido.

No momento do incidente, o prédio estava desocupado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a provável causa do princípio de incêndio foi a presença de velas e bitucas de cigarros, que poderiam estar acesas e dar início ao fogo. Em razão dessa constatação, a perícia não foi acionada.