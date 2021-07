Covid-19: Brasil tem mais 1.456 óbitos e ultrapassa 540 mil mortes

AF Augusto Fernandes

(crédito: AFP / Michael DANTAS)

O Brasil registrou, nesta sexta-feira (16/7), mais 45.591 casos do novo coronavírus e novos 1.456 óbitos pela covid-19. Os dados são do Ministério da Saúde, que já contabiliza, desde o início da pandemia, 19.308.109 pessoas infectadas e 540.398 vidas interrompidas na luta contra a doença. Por outro lado, o país já tem ao menos 17.951.699 recuperados da enfermidade.

Apesar de romper a barreira das 540 mil mortes, o Brasil tem visto a média móvel de óbitos reduzir nas últimas semanas. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), com os indicadores atuais o cálculo está em 1.244 óbitos por dia, diminuição de 19,4% em relação há duas semanas, quando a média era de 1.544.

A média móvel de casos também está caindo, com 41.087 registros diários, uma baixa de 21,1% em comparação com o índice observado há 14 dias, que foi de 52.101. Diferenças superiores a 15% em um intervalo de duas semanas indicam tendência de queda dos números diários relacionados à pandemia.

Situação dos estados

São Paulo continua como a unidade da Federação com as estatísticas mais altas da pandemia. Pelo balanço mais recente do Ministério da Saúde, 3.919.754 pessoas no estado já foram infectadas pelo novo coronavírus, enquanto 134.320 morreram por covid-19.

Na região Sudeste, o Ministério da Saúde já confirmou 7.341.742 casos de infecção pelo novo coronavírus, além de 252.096 mortes. O Rio de Janeiro conta com 995.266 pessoas infectadas e 57.388 óbitos. Em Minas Gerais são 1.894.268 infectados e 48.681 mortos. Já o Espírito Santo tem 532.454 ocorrências de covid-19 e 11.707 mortes.

A segunda região com a maior quantidade de casos confirmados e de casos fatais é o Nordeste, que registra ao menos 4.547.918 ocorrências da doença e 110.037 mortos pelo novo coronavírus. Na sequência aparece a região Sul, com 3.695.861 pessoas infectadas e 83.602 óbitos.

A região Centro-Oeste, de acordo com os números do Ministério da Saúde, chegou às marcas de 1.965.496 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e de 50.297 óbitos. Por fim, no Norte são pelo menos 1.757.092 casos confirmados e 44.366 mortes.