Em 24 horas, país tem 15,2 mil novos casos de covid-19 e 542 mortes

LC Luiz Calcagno

O Brasil registrou, no início da noite desta segunda-feira (19/7), 542 mortes e 15.271 novos casos do novo coronavírus em 24 horas. A média diária de infectados que não sobreviveram à doença na semana epidemiológica que terminou (de 11 de julho a 17 de julho) foi de pouco mais de 1.196. No acumulado, 19,391.845 pessoas já pegaram covid no país. Desse total, 542.756 perderam a luta contra o vírus.

É importante lembrar que os dados oficiais estão subdimensionados, já que o governo não faz busca ativa por contaminados. Segundo levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a taxa de letalidade da doença está em 2,8%, a de mortalidade em 258,3 a cada 100.000 habitantes e a e incidência da doença em 9.227,7 a cada 100.000 habitantes.

O número de infectados e mortos por covid-19 por semana epidemiológica tem apresentado queda. No primeiro caso, o número de contaminados atingiu um pico na 24a semana, entre 13 e 19 de junho, com 508.932 casos, e caiu para 273.445 no período que terminou no sábado (17), um pouco mais da metade.

No registro de mortes por covid, o último pico também ocorreu na 24ª semana, com 14.528 vítimas, caindo, no período que se encerrou, para 8.337. Apesar da redução, a circulação de novas variantes no país representa risco à população. Por isso, especialistas alertam que é preciso manter as medidas de prevenção não farmacológicas, como usar máscara, evitar aglomeração, lavar as mãos e passar álcool em gel com frequência.