Com frio de -8°C, Santa Catarina tem manhã mais gelada do Brasil

YI Yasmin Ibrahim*

(crédito: Marília Sutil/ Prefeitura de Urupema)

A massa de ar polar deixou as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste geladas no início desta semana. Urupema, localizada na Serra de Santa Catarina, atingiu a temperatura -8°C às 6h dessa terça-feira (20/7). Outros municípios da região, como Bom Jardim da Serra e São Joaquim, atingiram -6,6°C e -4,1°C, respectivamente. Outras 28 cidades também registraram temperaturas negativas.

Muito frio em Santa Catarina pic.twitter.com/qRYRjKmlnR — Mara Paulina (@paulinawolff) July 19, 2021

Primeiramente, que frio é esse Santa Catarina??????? — Jiujitera da Fighter (@ahnalves) July 20, 2021

Apesar do frio intenso no estado, na capital, Florianópolis, não teve temperaturas negativas, sendo o frio mais intenso registrado nesta manhã de 7,3°C, às 9h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para a região, um para a onda de frio e outro para o perigo potencial de geada.

Previsões de probabilidade de geada do modelo WRF 5km para os dias 20/07 e 21/07. (foto: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet))

Ainda houve ocorrência de neve muito isolada nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul e no alto do Planalto Sul Catarinense entre o final da noite de domingo (18/7) e a madrugada/amanhecer desta segunda-feira (19/7).

Na região sudeste do país também há a atuação da massa de frio. Em São Paulo, a cidade de Rancharia atingiu -1°C. A capital paulista teve a temperatura de 4,8°C. Em Minas Gerais, na cidade de Monte Verde, chegou a -2,7°C. A cidade do Rio de Janeiro também registrou recorde de frio. A capital fluminense teve a menor temperatura, até o momento, em 2021: 8,4°C em Jacarepaguá, superando os 8,7°C do dia 1º de julho.

???? #Frio: A cidade do Rio de Janeiro registrou hoje (20) a menor temperatura, até o momento, em 2021: 8,4°C em Jacarepaguá, superando os 8,7°C do dia 01/07/21 na Vila Militar.#inmet #monitoramento #menortemperatura #RJ #clima — INMET (@inmet_) July 20, 2021

Já em Brasília, as temperaturas devem se manter positivas, mas com baixas a noite. Nesta manhã, a temperatura mínima chegou a 9°C.

Segundo o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM), o frio pelo sul do país se dá pela atuação de intensa massa de ar frio (2ª do inverno de 2021) que chegou ao Brasil no sábado (17/6). O frio intenso deve continuar entre hoje e quarta-feira (21/7) em grande parte do Brasil, sobretudo nas madrugadas, em razão da massa de ar frio de origem polar seca.

*Estagiária sob supervisão de Hellen Leite