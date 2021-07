Seca se intensifica e umidade relativa do ar pode chegar aos 20%

RM Rafaela Martins

Brasília amanheceu sob sol forte e tempo frio - (crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

O cenário de seca e frio persiste neste mês de julho na capital. Nesta terça-feira (20/7), os termômetros no Distrito Federal podem bater 29°C. Já a mínima fica em torno de 9°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar segue entre 55% e 20%, índice que representa estado de atenção.

O céu ficará com poucas nuvens e não há previsão de chuvas. A população deve se preparar para tomar bastante água, principalmente na parte da tarde, pois uma névoa seca prevalecerá no DF. Assim, usar protetor solar e evitar o sol são cuidados essenciais.

De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, do Inmet, na terça-feira (20/7), o brasiliense não ficará surpreso. “Em relação ao tempo, não temos muita mudança. A umidade vai cair durante a tarde, por isso é importante ressaltar os cuidados com a saúde e beber bastante água. Com números abaixo de 30%, isso representa um estado de atenção”, ressaltou.

A menor temperatura registrada durante a madrugada foi na região do Gama, 6°C, e na parte central do DF, ficou na casa dos 9°C. A intensidade dos ventos permanece fraca e moderada.