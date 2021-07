Brasil registra 1.424 mortes por covid-19 em 24 horas; total passa de 545 mil

RH Rosana Hessel

(crédito: Michael Dantas / AFP)

O Brasil registrou 1.424 mortes por covid-19 em 24 horas, totalizando 545.604 óbitos, conforme dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) atualizados às 18h desta quarta-feira (21/7).

De acordo com os números das Secretarias Estaduais da Saúde, foram confirmados 54.517 novos casos de covid-19, de ontem para hoje, somando 19.473.954 o contingente de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no país. Esse número representa aumento de 801,7% sobre os dados de contágio contabilizados há 12 meses.

O dado diário de mortes pela pandemia provocada pelo novo coronavírus ficou 21,4% acima da média móvel dos últimos sete dias, de 1.173. O total de óbitos de hoje é 569,6% superior às 81.487 mil vítimas fatais registradas em 21 de julho de 2020.

Dados regionais

O estado de São Paulo lidera a lista de casos e de mortes por covid-19 entre as 27 unidades federativas, com 3.966.006 confirmações e 135.973 óbitos desde o início da pandemia no país. Na sequência, vem Minas Gerais, com 1.915.094 casos e 49.233 mortos. O Rio de Janeiro, em segundo lugar no número de vítimas fatais, com 57.853 óbitos, continua na sétima colocação no número de casos.

O Distrito Federal, na 14ª colocação em número de casos confirmados, registrou, até hoje, 443.280 contaminados e 9.509 óbitos. Na lanterna, permanece o estado do Acre com 86.757 contágios e 1.791 falecimentos.