Baleado na cabeça, jovem anda quase meio quilômetro para pedir ajuda da avó

CS Cristiane Silva

Da UPA, jovem foi transferido ao Hospital Municipal de Contagem - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um jovem de 22 anos foi internado em estado grave no Hospital Municipal de Contagem (HMC), na Grande BH, após ser baleado no fim da noite dessa quarta-feira (21/7).



Mesmo ferido na cabeça, ele conseguiu andar por 400 metros até pedir socorro à família. Ainda não há informações sobre suspeitos do crime.

A vítima estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca quando a Polícia Militar (PM) foi chamada, por volta das 23h40. Ele havia sido levado para lá por populares. Quando uma das viaturas chegou ao local, o rapaz ainda estava consciente.

Segundo a PM, ele foi questionado sobre os responsáveis pelos disparos, mas não passou nenhuma informação.

A equipe médica que atendeu o rapaz disse que um dos disparos o atingiu no abdômen e saiu no dorso. Outro disparo o atingiu do lado esquerdo da testa e havia a suspeita de um terceiro tiro na mesma região. Diante da situação, o rapaz foi transferido para o Hospital Municipal de Contagem.

Os policiais conversaram com familiares da vítima. A tia dele relata na ocorrência que ele chegou ferido à casa da avó, que fica no Bairro Guanabara, a poucos minutos do local do crime, e pediu ajuda. Ninguém da família soube passar mais detalhes do ocorrido.

Ainda segundo a PM, câmeras de segurança na Rua Cedro podem ter flagrado o crime. O caso foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia de Contagem.