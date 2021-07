Ex-patrão é suspeito de jogar ácido em mulher no interior de SP

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Durante uma briga, um idoso de 70 anos jogou um líquido em cima de uma faxineira, que trabalhou para o homem por mais de três anos. A mulher denunciou ter sido atacada com ácido muriático, utilizado para a fabricação de produtos de limpeza. O caso aconteceu na última segunda-feira (19/7), em Catanduva, São Paulo.



O momento da agressão foi registrado em vídeo. É possível ver que a faxineira espera pelo homem na frente de uma casa, segurando uma barra de ferro. Logo depois, o ex-patrão aparece com um pedaço de madeira na mão e joga um líquido em seu rosto. A confusão continua no meio da rua, com o idoso agarrando o cabelo da mulher.

Depois da briga, ela foi atendida no Hospital Padre Albino e já recebeu alta. O boletim de ocorrência foi registrado pelo marido dela. O idoso, que será investigado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, prestou depoimento e foi liberado em seguida.

De acordo com o G1, a faxineira contou que foi demitida após derramar acidentalmente um material usado pelo homem na fabricação de produtos de limpeza. Ela teria retornado à casa após receber ofensas e agora teme ter sua visão prejudicada. A versão da defesa é de que o líquido jogado era detergente e que o idoso foi agredido e ameaçado outras vezes pela ex-funcionária.