Alice Wegmann elogia comemoração de Paulinho nas Olimpíadas: 'Me tocou'

Nesta quinta (22/7), a atriz Alice Wegmann disse que a comemoração do jogador da seleção brasileira Paulinho após fazer um gol nas Olimpíadas a tocou muito. O atleta, que é candomblecista, fez um gesto em homenagem a Oxóssi .



Em publicação feita no Instagram, a artista comentou a atitude do jogador, disse ser filha de Oxóssi e fez uma reflexão sobre a intolerância religiosa no Brasil.

"Espiritualidade é uma coisa bem importante pra mim na vida. Muitas portas se abriram desde que passei a dar mais atenção a isso. A gente aprende a ocupar melhor os espaços, a ver mais o outro, a respeitar mais a intuição e agir com o coração da verdade. Sempre fui uma pessoa de fé, uma otimista do tempo, alguém que acredita que tudo um dia vai pro lugar, ainda que o mundo às vezes diga que não. Acendo minhas velas, confio nas ervas, preparo meus banhos, agradeço sempre, peço de vez em quando", iniciou a artista.

"Ver o Paulinho comemorando o gol hoje fazendo aquele gesto pra Oxóssi me tocou muito. Não só por ser filha dele, mas também porque num país como o Brasil é necessário que a gente reafirme a nossa fé nos orixás - para que mais pessoas respeitem e aceitem o que é nosso por direito: a liberdade da fé. Terreiros são invadidos com muita frequência por gente mal intencionada. Ainda existe muito preconceito em cima das religiões afro-brasileiras por aqui", prosseguiu Alice.

"Mas venho dizer que acredito no poder das energias, dos orixás, guias, entidades, e sobretudo no poder da natureza, da arte e dos encontros. Isso é o que me move. A fé é o motor da vida. 'A estranha mania de ter fé na vida'. Saravá, axé, amém", finalizou Wegmann.