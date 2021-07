Novo ataque de tubarão é registrado na praia de Piedade, perto de Boa Viagem

TM Thays Martins/ Diário de Pernambuco

Por volta das 12h20 deste domingo (25/7) um novo ataque de tubarão foi registrado nas praias de Recife (PE). De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de 32 anos estava em águas rasas na Praia de Piedade, em frente à Igrejinha, em Jaboatão dos Guararapes, quando foi vítima do ataque que ocasionou lesão na parte posterior da coxa esquerda e nos glúteos.

Os guarda-vidas realizaram a contenção da hemorragia, com o apoio da equipe de moto resgate, e encaminharam o homem para o Hospital da Aeronáutica, também em Jaboatão. Após estabilizar a vítima, o Corpo de Bombeiros informou que o conduziram pelo Samu, para o Hospital da Restauração para um atendimento especializado.

No dia 10 de julho, um homem de 51 anos morreu após um ataque de tubarão no mesmo ponto do incidente ocorrido hoje na praia de Piedade.