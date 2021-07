Homem é preso suspeito de ter colocado fogo na estátua de Borba Gato

TM Thays Martins

(crédito: Daniel Eduardo/ Twitter/ reprodução )

Um homem foi preso suspeito de ter ateado fogo, neste sábado (24/7), na estátua em homenagem ao bandeirante Borba Gato, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo.

O monumento foi incendiado durante uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro por um grupo que se identifica como Revolução Periférica.

Segundo a Polícia Civil, o caminhão usado pelo grupo foi localizado na madrugada deste domingo (25/7). O motorista do veículo foi preso.

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, em uma análise preliminar, o fogo não comprometeu a estrutura da estátua.

Durante a manifestação, em São Paulo, foram registrados atos de vandalismo na Avenida Paulista, onde foram quebrados vidros do Banco Itaú e Concessionária Hyundai, segundo informações da Polícia Militar.

O ato gerou grande repercussão nas redes sociais, em que muitos lembraram a fama do bandeirante na promoção da escravidão do Brasil. "Durante alguns anos estudei a vida de Borba Gato devido um romance que escrevi mas está engavetado. Era um homem cruel, estuprador de meninas indígenas e assassino cruel que matava os pais só depois de ter estuprado as filhas. É a estátua desse homem que causou rebuliço?", escreveu Douglas Rodrigues Barros, autor do livro Lugar de negro, lugar de branco?.

Durante alguns anos estudei a vida de Borba Gato devido um romance que escrevi mas está engavetado. Era um homem cruel, estuprador de meninas indígenas e assassino cruel que matava os pais só depois de ter estuprado as filhas. É a estátua desse homem que causou rebuliço? — Douglas Rodrigues Barros (@DouglasRdBarros) July 25, 2021

O deputado estadual Gil Diniz (sem partido) chamou o grupo de "vândalos" e elogiou a ação da polícia.

Mais uma vez: parabéns ao policiais do 11º Distrito Policial pela pronta resposta aos terroristas que incendiaram a estátua do Borba Gato.



Seguem de porta em porta nessa madrugada atrás desses bandidos! pic.twitter.com/acegN08Ssy — Gil Diniz (@carteiroreaca) July 25, 2021

Hoje a Estátua de Borba Gato, na Avenida Santo Amaro em São Paulo foi incendiada, um monumento ofensivo, criado em homenagem ao passado de Borba gato um líder violento e escravagista, que cometeu Genocídio de Povos Indígenas e Negros no Brasil. pic.twitter.com/5hXexsxffL — Alice Pataxó???? (@alice_pataxo) July 24, 2021

Os mesmos caras que queimaram o Borba Gato por acha-lo fascista estavam ontem dizendo que não tem ditadura em Cuba e Fidel é herói. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 24, 2021

O desperdício de lágrimas que é chorar pelo Borba gato em chamas sendo que a estátua do ET de Varginha não só está de pé e inteiraça como está usando máscara. Vamos reconhecer os verdadeiros símbolos brasileiros por favor pic.twitter.com/ZB3noZmlA4 — Perséfone (@rohpinol) July 25, 2021