Polícia Federal cumpre mandados por suspeita de fraudes na saúde em Ubatuba

AE Agência Estado

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça (27/7), a Operação Passos Largos para investigar supostas fraudes envolvendo o Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento da Medicina (ITDM), organização social que é responsável pela gestão da Santa Casa de Ubatuba, no litoral paulista.

Agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão na sede da Santa Casa de Ubatuba, na Secretaria Municipal de Saúde e em endereços ligados aos responsáveis pela ITDM.

A ofensiva mira supostos crimes de fraude à licitação, associação criminosa e corrupção.

De acordo com a PF, as investigações miram suposta utilização, por parte da ITDM, de empresas prestadoras de serviços e fornecedoras de materiais e insumos. Os investigadores suspeitam de desvios de recursos financeiros e de materiais, além de eventuais superfaturamentos desde a contratação pela Prefeitura de Ubatuba.

Com a palavra, a prefeitura de Ubatuba

A prefeitura de Ubatuba vem a público informar que a operação "Passos Largos", realizada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 27 de julho de 2021, se refere à investigação de suspeita de fraudes no Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento da Medicina (ITDM), organização social contratada no governo anterior para fazer a gestão da Santa Casa (contrato 100001/2019 e contrato de gestão 11/2020, firmado em 30 de janeiro de 2020).

A organização em questão está cumprindo aviso prévio e encerrará sua gestão do hospital no dia 30 de julho de 2021.

A Prefeitura de Ubatuba colabora com todas as investigações da Polícia Federal e se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários, reafirmando seu compromisso com a lisura no uso dos recursos públicos.