Ciro Nogueira diz que posse será "o mais rápido possível"

Após confirmar que aceitou o cargo de ministro-chefe da Casa Civil na manhã desta terça-feira (27/7), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse que sua posse deve ocorrer “o mais rápido possível”. O parlamentar se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro às 9h e deixou o Palácio do Planalto após cerca de duas horas de conversa.



Por meio das redes sociais, o senador anunciou que assumiria, de fato, a Casa Civil. "Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente @jairbolsonaro. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita", escreveu.

Pelo Twitter, ele se disse “muito feliz em fazer parte desse grande time de ministros, trabalhando unidos, sob a liderança do PR @jairbolsonaro, pelos brasileiros. Tenho certeza também de que contaremos com o apoio do meu querido amigo @ArthurLira_, presidente da Câmara dos Deputados, nessa honrosa missão.

O ex-ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que seguirá para a Secretaria-Geral, deu as boas-vindas ao senador e disse que dará o "seu melhor" no próximo cargo. "Seja bem-vindo, @ciro_nogueira, ao time @jairbolsonaro. Desejo muito sucesso na Casa Civil. Agradeço aos servidores que estiveram comigo nessa jornada e sigo em nova missão determinada pelo PR na Secretaria-Geral.Tenham certeza que mais uma vez darei o meu melhor em defesa do Brasil".