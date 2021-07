Onda de frio: Rio Grande do Sul registra neve e Santa Catarina tem -7,8°C

TM Thays Martins

(crédito: Mycchel Legnaghi/ Twitter )

A onda de frio que chegou ao Sul do país levou neve ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (28/7) e fez as temperaturas despencarem em Santa Catarina. Na região serrana, as mínimas chegaram a -7°C em alguns municípios, como Bom Jardim da Serra (-7,8°C) e Urupema (-7,25°C).



Em São Joaquim, a mínima chegou a -5,1°C com sensação térmica de -13,6°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet). Por lá, o dia amanheceu com as árvores congeladas.

IMAGEM | São Joaquim com as árvores congeladas (são molhadas para gerar o efeito) no amanhecer de hoje com frio de quase 8°C abaixo de zero e sensação de até 20°C negativos na região. Fotografias de Mycchel Legnaghi. pic.twitter.com/LJBJJag3cH — MetSul.com (@metsul) July 28, 2021

Há previsão ainda de geada para boa parte do Rio Grande do Sul. Por lá, Canguçu, na região serrana, já registrou neve, de acordo com o MetSul. A previsão é que o Sul do país registre nas próximas 24 horas as menores temperaturas do ano.

Nieve en Brasil? Sí.



En Canguçu, región serrana de Rio Grande do Sul, se registró el lunes una mezcla de nieve con lluvia y también lluvia congelada.

Agricultores del sudeste brasileño están preocupados por su producción durante la ola de frío polar.



Video: Jornal Tradição pic.twitter.com/B5JCfj8LaU — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) July 28, 2021