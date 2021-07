Onda de frio: Gramado e outras cidades no Rio Grande do Sul registram neve

RN Ronayre Nunes

Em São Francisco de Paula, os ventos chegaram a 70 km/h com neve na horizontal - (crédito: Reprodução/Twitter/@metsul)

Desde a manhã desta quarta-feira (28/7), uma onda de frio derrubou as temperaturas no Sul do país. Os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul já registraram números negativos nos termômetros e nas redes sociais, imagens de neve encantaram os internautas.

Na noite desta quarta, imagens de Gramado, no Rio Grande do Sul, também chamaram a atenção. Além da neve, a população da cidade teve de lidar com o vento, que, em São Francisco de Paula, chegaram a 70km/h, com neve na horizontal.

Segundo o portal MetSul, é esperada neve em 33 municípios gaúchos.

TEMPO | Condições em São Francisco de Paula por meia hora no início da noite foram de uma tempestade de inverno com neve forte, vento de 70 km/h a 80 km/h e visibilidade reduzida. Cenas muito raras de se ver no Brasil e comuns em países de clima frio. As imagens são da @metsul. pic.twitter.com/0b733PXUZK — MetSul.com (@metsul) July 28, 2021

Mais cedo, durante a madrugada, na região serrana, as mínimas chegaram a -7°C em alguns municípios, como Bom Jardim da Serra (-7,8°C) e Urupema (-7,25°C). Há previsão ainda de geada para boa parte do Rio Grande do Sul. Por lá, Canguçu, na região serrana, já registrou neve, de acordo com o MetSul. A previsão é que o Sul do país registre, nas próximas 24 horas, as menores temperaturas do ano.

Frio e agricultura

As baixas temperaturas também acenderam o alerta de agricultores da região Sul. Em imagens divulgadas nas redes sociais, na área de Bento Gonçalves, fazendeiros acendem pequenas fogueiras para tentar impedir o congelamento de uvas cultivadas na serra.