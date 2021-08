Covid-19: Brasil recebe 2,1 milhões de doses da Pfizer

MM Michel Medeiros - Especial para o Correio

(crédito: PIERO CRUCIATTI / POOL / AFP)

Dois novos lotes com 2,1 milhões de doses da vacina da Pfizer contra o coronavírus chegaram ao Brasil, neste domingo (8/8). O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, que confirmou o recebimento de 6,8 milhões de unidades do imunizante, desde o dia 2 de agosto.



Na última semana, o Plano Nacional de Imunização (PNI) distribuiu mais de 11 milhões de doses das vacinas para os estados e o Distrito Federal. Entre os dias 3 e 8 de agosto foram repassadas 955,9 mil doses para a região Norte; 4,4 milhões para o Sudeste; 1,5 milhão para o Sul; 3 milhões para o Nordeste; e um milhão para o Centro-Oeste.



No início da tarde, o Ministro da Saúde Marcelo Quiroga anunciou o envio de 285.460 doses de Pfizer e 129.600 de CoronaVac para o estado do Rio de Janeiro. O reforço foi encaminhado após anúncio do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), sobre a paralisação da imunização na capital do estado, a partir de segunda-feira (9). Paes chegou a afirmar ter tido conhecimento de que haveria "um monte de CoronaVac" estocada no Ministério da Saúde.



O estado do Rio de Janeiro atravessa um momento crítico, com o avanço da variante Delta. De acordo com o calendário de vacinação da cidade do Rio de Janeiro, as novas doses serão aplicadas na população com 26 anos.