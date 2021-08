Homem é morto a facadas após tentar estuprar vizinha

NW Natasha Werneck/Estado de Minas

(crédito: Alex Lanza/PM-MG)

Um homem de 30 anos foi morto a facadas após tentativa de estupro no Bairro Vale da Esperança, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (11/8). Ele tem passagem pela polícia por tráfico, roubo e furto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu às 0h40. A polícia foi chamada para atender a um homicídio e, ao chegar na rua José Moreira, encontrou o homem já sem vida e despido. O Serviço de Assistência Móvel de Urgência (SAMU) estava no local e encontrou três perfurações no tórax, supostamente por faca.

A polícia localizou o autor da facada escondido em um terreno na mesma rua. O homem, de 45 anos, informou aos militares que o suspeito do estupro agarrou sua vizinha pelos cabelos e dizendo: ‘Hoje você não escapa’. Então ele abaixou as calças e iniciou a tentativa de estupro.

Ao ver a cena, ele saiu de sua casa e gritou: ‘Aqui em frente, não’. Neste momento, o autor do estupro pegou uma pedra e ameaçou jogar nele e os dois começaram uma luta corporal, que terminou quano o homem deu três facadas no tórax do suspeito de estupro.

A vítima do crime sexual confirmou a versão do vizinho, dizendo que ela teria pedido socorro em frente a casa dele para tentar escapar do estupro. Ela disse que antes do fato, o autor do estupro estaria em um bar, brigando com todo mundo e dizendo que faria sexo com força com ela.



Todos foram conduzidos para a delegacia de plantão de Santa Luzia.