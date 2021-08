Estado gravíssimo: criança de 3 anos é atropelada; mãe foge do hospital

Ed Estado de Minas

(crédito: Pixabay/reprodução)

Uma criança de 3 anos foi atropelada por um motociclista em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (9/8).

A menina foi levada pela mãe em estado gravíssimo para o Hospital Regional de Betim, também na Grande BH. A mãe, no entanto, fugiu da unidade de saúde. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.

"Com base no suposto nome apresentado da mãe da criança, a PCMG identificou, em aberto, mandado de prisão preventiva expedido contra a mulher pelo Poder Judiciário da Comarca de Nova Lima, e a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Juatuba adota todas as medidas cabíveis para localizá-la", informou a PC por meio de nota.

A corporação explica que, em razão da Lei de Abuso de Autoridade, não divulga dados e antecedentes criminais de envolvidos em atos ilícitos.



O acidente

De acordo com a Polícia Militar (PM), a criança brincava na calçada e, no momento que atravessou a rua, foi surpreendida por uma moto que passava pela Rua Santos Dumont, no Bairro Eldorado.

O motorista, de 21 anos, contou aos policiais que perdeu a direção e não conseguiu parar a veículo. Ele caiu no chão, ficou por alguns instantes inconsciente e, posteriormente, se deparou com a criança sendo socorrida.

Uma testemunha contou que a mãe da criança parou um carro que passava pelo local para pedir socorro. A criança foi levada para a Policlínica Municipal de Juatuba e, transferida em seguida para o Hospital Regional de Betim com traumatismo craniano.

Familiares disseram aos policiais que a mãe fez a ficha da filha e logo foi embora. Duas tias acompanham a criança no hospital.

A Polícia Civil informou que ouviu o condutor em Betim e o liberou em seguida.

Equipe da perícia técnica fez os primeiros levantamentos no local da ocorrência e foi instaurado procedimento investigativo para apurar as circunstâncias do acidente.