Recém-nascido de 5,3 quilos impressiona pais e equipe de maternidade em SC

MC Mariana Costa* - Estado de Minas

(crédito: Hospital Santa Teresinha/Reprodução)

Um bebê de 5,384 quilos e 55 centímetros de comprimento nasceu na maternidade Santa Teresinha, no município de Braço do Norte (SC), e impressionou os pais e profissionais de saúde pelo tamanho. Por isso, Valentim Puma Eler ganhou o apelido de "superbebê".

Ele veio ao mundo bem e saudável na última sexta-feira (6/8) e recebeu alta médica, junto com a mãe, Carla Puma Santos, de 23 anos, no domingo (8/8). Segundo o hospital, a "genética grande faz parte do histórico familiar". Carla disse que sabia que o filho seria um bebê grande, mas, mesmo assim, os pais se surpreenderam.

A maternidade informou que Valentim é um dos maiores bebês nascidos no hospital nos últimos anos. De acordo com os médicos, geralmente as crianças nascem pesando entre 3 e 3,5 quilos.



O pai, Eduardo Eller, de 23 anos, disse ao G1 que a família é grande. Valentim é o segundo filho do casal.

“Somos de família grande e o Valentim veio para representar.”



