PF apreende mochila com 39 kg de ouro, avaliados em R$ 11 milhões, em Jundiaí

RS Renato Souza

(crédito: reprodução/PF)

A Polícia Federal encontrou uma mochila com 39 kg de ouro escondidos no Aeroporto de Judiaí, no interior de São Paulo. De acordo com a corporação, o minério que tem alto valor de mercado estava em uma aeronave particular, que tinha decolado do Pará.

O ouro, avaliado em R$ 11 milhões — de acordo com a cotação desta quinta-feira (12/8) registrada pelo Banco Central (R$ 294 mil por kg) —, é fruto de extração ilegal. Os policiais suspeitaram da carga e resolveram efetuar a abordagem. De acordo com a PF, a carga foi encaminhada para a perícia da Polícia Federal. Pelo menos uma pessoa é suspeita de envolvimento no caso.



Se condenado, ele pode pegar até 5 anos de prisão por crimes contra a ordem econômica. Se mais pessoas estiverem envolvidas, pode resultar em condenação por formação de quadrilha ou associação criminosa. A região Norte do país é roteiro do tráfico internacional de minério.