Operação da PF mira suspeitos de cometer ataques contra o site do STF

RS Renato Souza

(crédito: Antonio Cunha/CB/D.A Press)

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (11/8) a segunda fase da Operação Leet, para investigar invasão cibernética contra o site do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com informações da corporação, foram cumpridos dois mandados de busca, no Rio de Janeiro e no Ceará.

A investigação começou em maio deste ano, quando a equipe de tecnologia do STF identificou uma série de condutas suspeitas indicando que a Corte estaria sob ataque. De acordo com fontes no Supremo, a dimensão da invasão é maior do que se teria imagino inicialmente, e alguns dados internos, que não poderiam ser acessados por pessoas não autorizadas, foram atingidos pelos invasores.

Desde que o ataque ocorreu, o endereço eletrônico do Supremo apresenta instabilidade, dificuldade no carregamento de páginas, autos dos processos e dificuldades em notificações sobre o andamento das ações que tramitam no Tribunal. A PF informou que foram apreendidos computadores e dispositivos de informática que podem colaborar com as investigações.