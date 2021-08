Mecânico morre atropelado pelo caminhão que ele consertava

LF Lélis Félix

(crédito: Igor Nunes/Divulgação)

Um homem morreu e outro ficou ferido num acidente de trabalho no final da tarde de terça-feira (17/8) em uma oficina na Avenida José Soares Machado, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Os dois funcionários faziam reparos num caminhão baú, no momento que o veículo se movimentou e os atingiu.

Um trabalhador de 45 anos foi socorrido por populares até o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). Por sorte, ele não sofreu fraturas, tendo apresentado lesões consideradas mais 'superficiais', como amassamento de nervos.



Já o colega dele, Daniel César Silva, de 33 anos, sofreu traumatismo craniano e hemorragia. Segundo o capitão Maia, que atendeu a ocorrência, o homem apresentou parada cardíaca.

Durante cerca de 40 minutos, equipes dos Bombeiros e do SAMU tentaram reanimá-lo com massagens cardíacas e aplicação de adrenalina, contudo, ele faleceu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).



Ainda não se sabe a causa do acidente. Peritos da Polícia Civil procederam com os trabalhos forenses que ajudarão na elucidação do caso.

A Polícia Militar também esteve no local e ouviu os demais funcionários da oficina. Um boletim de ocorrência foi registrado para futuras investigações.