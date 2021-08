Padre guardava dezenas de fósseis roubados de museu na própria casa

CB Correio Braziliense

(crédito: policia civil do Rio Grande do Norte/ reprodução )

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte encontrou 68 fósseis, que tinham sido roubados de um museu no Ceará, na casa de um padre investigado por furto. Ainda foram encontrados com o religioso vários objetos de arte sacra. As apreensões ocorreram na quinta-feira passada (12/8).

O material pertence ao museu do Centro de Pesquisas Paleontológicas da Chapada do Araripe (CPCA), em Crato, Ceará. Os fósseis foram enviados para a Policia Federal do estado, que vai investigar o crime.

As buscas na casa do padre ocorreram devido a uma investigação sobre o sumiço de objetos da Capela Santa Tereza D'Ávila, em Currais Novos, que é frequentada pelo padre. Ele foi afastado das funções.

Nesta quarta-feira (18/8), a Policia Federal entregou outros 237 fósseis ao Museu Plácido Cidade Nuvens, da Universidade Regional do Cariri. O material tinha sido contrabandeado e foi apreendido na Operação Santana Raptor, que ocorreu em outubro de 2019.