Jovem com síndrome de Down rebate ministro: 'O senhor atrapalha o Brasil'

NG Nathalia Galvani*/Estado de Minas

(crédito: redes sociais/reprodução)

A influenciadora digital e ativista dos direitos das pessoas com deficiência, Tathi Piancastelli, usou as redes sociais para rebater as declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre o inclusivismo nas escolas brasileiras. Em entrevista ao programa 'Sem Censura', da TV Brasil, na última segunda-feira (9/8), o político disse que crianças com deficiências "atrapalhavam" o aprendizado dos demais alunos sem a mesma condição quando colocadas na mesma sala de aula.

“Ministro, eu não atrapalho ninguém. O senhor atrapalha o Brasil”, disse Tathi, que tem síndrome de Down.

Assim como a influenciadora, a fala de Milton gerou indignação em outras figuras públicas. Entre eles, o senador Romário (PL-RJ), que tem uma filha com síndrome de Down. Ele afirmou que "somente uma pessoa privada de inteligência afirma que deficiêntes atrapalham no desenvolvimento de alunos regulares nas escolas"

Ainda de acordo com o ex-jogador de futebol, a atividade de educar salva vidas, transforma pessoas e nações, impulsiona a economia, elimina barreiras e transforma o mundo em um lugar melhor. “Pessoas que ocupam posições de gestão pública devem trabalhar incansavelmente para que essa magia que a educação gera possa acontecer”, afirmou.

Em resposta, Milton Ribeiro se defendeu e chamou Romário de deselegante. "Quando um representante do parlamento se dirige desta maneira a um ministro de estado, ainda mais com base em uma frase tirada do contexto?”, perguntou.