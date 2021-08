Indígenas de todo o país se reúnem em Brasília para reivindicar direitos

TM Thays Martins

(crédito: Ed Alves/ CB )

Indígenas de todo o país começaram a chegar em Brasília neste domingo (22/8) e se reunir na Praça da Cidadania, na Esplanada dos Ministérios. O movimento chamado ‘Luta pela Vida’ terá atividades até o próximo sábado (28/8).



Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), o movimento promoverá atos contra chamada "agenda anti-indígena que está em curso no no Congresso Nacional e no Governo Federal".

As delegações de indígenas guarani do Estado de São Paulo chegaram em Brasília, na tarde deste domingo (22/8), para participarem do acampamento Luta Pela Vida. #MobilizaçãoNacionalIndígena#LutaPelaVida#EmergênciaIndigena#MarcoTemporalNão pic.twitter.com/noQlB7Zebb — Centro de Trabalho Indigenista (@cti_indigenismo) August 22, 2021

Em nota, a Apib explica que os indígenas têm denunciado de forma constante "o agravamento das violências contra os povos originários dentro e fora dos territórios tradicionais."

Na programação do movimento, estão previstas plenárias, agendas políticas em órgãos do Governo Federal, e embaixadas, marchas e manifestações públicas.

No início deste mês, a Apib denunciou o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por genocídio contra os povos indígenas.