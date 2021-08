Queiroga indica que desobrigação do uso de máscaras começará por lugares abertos

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Evaristo Sa/AFP)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, indicou nesta quarta-feira (25/8) que a desobrigação do uso de máscara deve começar a ser feita apenas em ambientes abertos em um primeiro momento. A declaração do cardiologista foi dada no evento Expert XP, onde Queiroga falou sobre a vacinação e os próximos passos no enfrentamento a covid-19.

“A desnecessidade do uso de mascaras depende do cenário epidemiológico, do número de pessoas vacinadas.O uso da máscara em um primeiro momento pode ser desobrigado em ambientes abertos, no segundo momento essa flexibilização pode acontecer em ambientes fechados”, disse quando foi questionado sobre a desobrigação do uso de máscaras, medida levantada pelo presidente Jair Bolsonaro no início desta semana.

Atualmente, é obrigatório, por lei, o uso de máscara em espaços públicos e privados durante a pandemia do novo coronavírus. Apesar de sugerir como começará a ação, o ministro da Saúde não deu uma data para que a medida seja colocada em vigor.

Queiroga disse, ainda, que variante delta é vista como um alerta nesta questão, já que alguns países voltaram a recomendar o uso de máscaras por causa do aumento de casos causado pela nova cepa. Os Estados Unidos é um exemplo.

Obrigatoriedade



Queiroga disse que a desobrigação do equipamento de proteção individual está sendo estudada. Segundo ele, o Ministério da Saúde quer conscientizar as pessoas, ao invés de multar os indivíduos. Anteriormente, o ministro já havia se colocado contra a obrigatoriedade da proteção em entrevista a um canal bolsonarista na internet.

“O presidente defende muito a questão das liberdades e é fortemente contra esse instinto de querer multar as pessoas. Ele defende que as pessoas sejam conscientizadas e tomem essas condutas sem a necessidade de imposição”, disse o ministro da Saúde.

No entanto, nem mesmo sendo obrigado por lei, o presidente da República, Jair Bolsonaro, respeita o uso de máscaras. O chefe do Planalto costuma aparecer em diversos momentos e eventos sem o equipamento de proteção individual e já recebeu multas por não usar máscaras.

Na última segunda-feira (23), Jair Bolsonaro voltou a pressionar o ministro da Saúde para a derrubada da obrigatoriedade do uso de máscaras. Segundo o presidente, o assunto seria resolvido ainda na segunda (23/8), mas, ao ser questionado no mesmo dia, Queiroga afirmou que a medida só será tomada quando houver “condições sanitárias seguras” para tal, sem indicar nenhuma data.