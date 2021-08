São Luís (MA) inicia aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Twitter)

São Luís (MA), capital do Maranhão, antecipou a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 para esta quinta-feira (26/8). O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Braide (Podemos-MA), por meio das redes sociais na quarta (25) e a primeira aplicação foi realizada nesta manhã.

"Começamos hoje a aplicação da dose reforço em nossas Instituições de Longa Permanência (ILPs), seguindo as orientações do ministério da Saúde. A Dona Júlia, de 84 anos, foi a primeira brasileira a garantir a 3ª dose contra a covid", escreveu o prefeito no Twitter.

Em nota, a prefeitura de São Luís explicou que a cidade estava pronta para aplicação da terceira dose, pois tinha cumprido o calendário da primeira dose e havia imunizantes disponíveis.

"A aplicação da terceira dose será realizada em idosos residentes em instituições de longa permanência, com a idade mínima permitida. Ainda nesta semana, será divulgado o calendário para os próximos públicos que receberão a terceira dose da vacina”, escreveu a secretaria de comunicação.

A capital maranhense foi o primeiro município brasileiro a iniciar a terceira dose. O estado, por outro lado, irá seguir o calendário do Ministério da Saúde e começar as aplicações do imunizante no dia 15 de setembro.