Dono da casa onde vive Renan Bolsonaro foi punido pelo Creci, diz revista

Ed Estado de Minas

(crédito: Renan Bolsonaro na casa onde mora com a mãe, em Brasília )

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) do Distrito Federal já puniu o corretor Geraldo Antonio Machado, dono da casa de R$ 3,2 milhões onde mora Jair Renan Bolonaro, o filho ‘04’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As informações foram divulgadas pela revista Veja, nesta segunda-feira (30/8).

De acordo com o Creci, Geraldo foi alvo em 2020 de processo ético disciplinar, que resultou na sua punição com “advertência verbal”, o que não o impede de atuar na região. O caso foi encerrado em janeiro deste ano, antes de Geraldo adquirir a residência no Lago Sul.

Renan vive com a mãe, Ana Cristina Valle, segunda mulher do presidente. O valor do aluguel da casa, que está no nome dela, é de R$ 8 mil, próximo ao salário bruto que recebe pelo cargo de assessora da deputada federal Celina Leão (Progressistas-DF).

O imóvel é avaliado em R$ 3,2 milhões. Antes, os dois viviam em um apartamento registrado no nome de Bolsonaro, de 70 metros quadrados. As informações são da colunista Juliana Dal Piva, do UOL.



Segundo informações do anúncio do aluguel, a nova moradia do filho 04 e de sua mãe, além de vista privilegiada para a ponte JK, um dos cartões postais do Distrito Federal, conta com quatro suítes, todas com closet, escada em mármore, suíte master ampla com cerca de 100m², jardim, piscina e até espaço fitness.

Em março passado, o senador Flávio Bolsonaro comprou mansão no Lago Sul avaliada em R$ 6 milhões. O imóvel de luxo no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Paranoá, em Brasília, outra região de bairro nobre da capital.