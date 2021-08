CM Cibele Moreira SS Samara Schwingel

Gilberto Magalhães Occhi alegou motivos pessoais para a saída - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Saúde do Distrito Federal passa por mais uma mudança na equipe do primeiro escalão. O atual diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), Gilberto Magalhãe Occhi, pediu exoneração nesta segunda-feira (30/8).

Fontes do governo confirmaram ao Correio a saída de Occhi. O pedido de demissão foi comunicado ao governador Ibaneis Rocha (MDB), pela manhã . A diretora vice-presidente do Iges, Mariela Souza de Jesus, assume interinamente.

O secretário de Saúde do Distrito Federal, general Manoel Pafiadache, afirmou que há uma indicação para a ocupação do cargo. "Estamos levando o nome do general Gislei Morais para o governador para assumir, mas está na fase de estudo", adiantou Pafiadache, em coletiva nesta segunda.

De acordo com o secretário, Occhi alegou questões pessoais para a saída da direção do Iges. Segundo informações de fontes do Executivo local, Gilberto Magalhães Occhi estava com intenção de pedir exoneração desde o início do mês.