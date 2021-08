Interior do Paraná tem madrugada de explosão de caixas e carros incendiados

CB Correio Braziliense

(crédito: PM/ Reprodução)

As cidades de Mariluz e Goioerê, no Paraná, passaram por momentos de tensão na madrugada desta terça-feira (31/8), com ataques a agências bancárias e carros incendiados. Até a publicação desta matéria não havia feridos. A ação acontece um dia depois de uma madrugada de terror em Araçatuba (SP), mas ainda não há ligação entre os dois casos.

Segundo a Polícia Militar, uma quadrilha atacou uma agência bancária em Mariluz, por volta das 3h. Os bandidos explodiram caixas eletrônicos e fugiram com o dinheiro. A quantia roubada ainda não foi divulgada. Tiros e explosões foram ouvidos. A fachada da agência ficou destruída.

A PM informa que os bandidos estavam armados com fuzil e fugiram em dois carros. Logo depois, dois carros foram encontrados incendiados em Goioerê, cidade vizinha a Mariluz. Ainda não houve prisões.