Amazonas vive surto da doença da "urina preta" com mais de 40 casos

TM Thays Martins

(crédito: Peu Ricardo/DP)

O Amazonas registrou 44 casos de rabdomiólise, conhecida como doença da "urina preta" desde 21 de agosto. Uma pessoa morreu, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Só nesta terça-feira (31/8), foram registrados mais 11 casos da doença.

São 34 casos no município de Itacoatiara, quatro em Silves, dois em Manaus, dois em Parintins, um em Caapirange e outro na cidade de Autazes. Além dos 44 casos do Amazonas, o Brasil também investiga mais seis casos no estado da Bahia.

Normalmente, a doença é transmitida pela ingestão de animais contaminados que veem na água. Os sintomas da doença costumam aparecer em até 24 horas após a ingestão do alimento. Entre os sintomas estão insuficiência renal e a mudança na coloração da urina, de onde vem o nome da doença.