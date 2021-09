Ministério investiga caso suspeito de 'vaca louca' em Minas Gerais

Ed Estado de Minas

(crédito: Public Domain Pictures)

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) investiga um caso suspeito de 'vaca louca' em um frigorífico de Belo Horizonte. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (1/9) pelo portal UOL. O comércio internacional de boi gordo na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, chegou a ser paralisado. O preço da arroba despencou 4%, chegando ao patamar de R$ 297,65.



Por volta do meio-dia, com os rumores de um caso suspeito da doença na capital mineira, as negociações do boi gordo começaram a perder força. Nos últimos nove meses, a cotação mais baixa registrada havia sido de 5,13%. Naquela época, em dezembro de 2020, o preço chegou a R$ 303, 55.



Consultores temem que o preço do boi gordo continue sendo afetado nos próximos dias, pelo menos até que o Mapa conclua as investigações. O UOL entrou em contato com a administração do frigorífico, que negou qualquer registro da doença.



Ainda de acordo com a reportagem, o caso teria acontecido em junho e o animal já foi sacrificado. O primeiro teste deu positivo e o segundo, negativo. O ministério só deverá se manifestar após receber o resultado do terceiro exame.