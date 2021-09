Vídeo: bombeiro chega de rapel em plena aula de namorada e a pede em casamento

CB Correio Braziliense

Os dois estão juntos há 11 meses e pretendem se casar ainda neste ano - (crédito: CMBCE/Reprodução)

A policial militar Priscylla dos Santos Fontenele, 33 anos, foi pega de surpresa, nesta quinta-feira (2/9), ao ver o namorado descer de rapel (uma escada de 12 metros de altura), no meio de uma aula que ela ministrava, para pedi-la em casamento! Os dois são instrutores na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp), em Fortaleza.

José Guilherme Veras Neto, 32 anos, é bombeiro e usou um veículo da corporação para propor o matrimônio. Enquanto ele descia, os amigos desenrolavam uma faixa com a pergunta: ‘Priscylla, quer casar comigo?’.



Ao chegar ao solo, o rapaz se ajoelhou, estendeu a aliança e aguardou a reposta. Mesmo em choque, a PM disse o esperado 'sim'. “Foi confusão de sentimentos. Fiquei sem palavras! Uma mistura de sensações! Primeiro, fiquei extremamente nervosa e envergonhada; depois, feliz, emocionada”, declarou a agora noiva.

Segundo ela, esse tipo de gesto público não lhe passava pela cabeça, por ser o oposto do comportamento habitual do noivo. “Eu jamais imaginaria que o pedido iria ser feito dessa forma. Guilherme é uma pessoa bem reservada, muito sério, então nem passava pela minha cabeça que ele teria essa atitude”, contou ao Diário do Nordeste.



Ele, por outro lado, disse que passou algum tempo planejando a ação com os colegas da corporação. “Os horários das nossas instruções coincidem às segundas e quartas, sempre quando a gente está saindo, ela está chegando. Então encomendei um banner com o pedido, ensaiei no quartel como seria e no dia marcado, no final do treinamento, um colega foi cúmplice, levou ela até o local e quando dei o sinal estenderam a faixa e eu fiz o pedido. Graças a Deus deu tudo certo”, narrou.



Os dois estão juntos há 11 meses e a ideia da surpresa foi fazer o pedido no mesmo lugar em que se conheceram. Ainda não há data para o casamento, mas deve ser ainda em 2021, disseram os noivos.