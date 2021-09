Vídeo de moto andando sozinha em estacionamento de Londrina viraliza

O vídeo de uma moto andando sozinha em um estacionamento de Londrina, no Paraná, viralizou nas redes sociais. O momento foi flagrado por um câmara de segurança e foi feito em 28 de agosto.



No vídeo, a moto aparece estacionada e depois ela começa a andar sozinha. Poucos momentos depois, ela cai no chão.

eu to (????) com a moto andando sozinha no condomínio da minha prima pic.twitter.com/EX1XPUCWHW