Empresário e ex-vice-prefeito de Patrocínio Paulista morre jogando polo

HM Helena Mandarino Dornelas*

(crédito: Reprodução )

O empresário e ex-vice-prefeito de Patrocínio Paulista, Pedro Monici Hellu, de 38 anos, morreu nesta madrugada, 3 de setembro, após um acidente enquanto jogava polo.



Diretor-executivo da empresa farmacêutica JA Saúde Animal, sofreu um acidente de cavalo na tarde de quinta-feira (2/9), em Indaiatuba, São Paulo. De acordo com a empresa, Pedro competia em uma partida de polo, quando a cabeça de uma égua o atingiu e ele caiu desacordado.



O empresário foi socorrido e encaminhado para um hospital em Campinas, precisou fazer uma cirurgia, devido a gravidade do caso, não resistiu e acabou morrendo durante a madrugada.



Pedro foi vice-prefeito entre 2017-2020 na gestão do médico José Mauro Barcellos, a cidade decretou luto oficial de 3 dias.





Nota íntegra da Prefeitura:



“É com grande pesar que a Prefeitura Municipal decreta Luto Oficial pelo falecimento do ex Vice-Prefeito Pedro Monici Hellu, jovem brilhante e empresário que amava Patrocínio Paulista.

Pedro Hellu foi Vice-Prefeito na gestão anterior do Prefeito Dr. Mauro (2017-2020), e atualmente Diretor Executivo da JA Saúde Animal, uma das grandes empresas que movimenta a economia do município de Patrocínio Paulista.

Com certeza deixa um legado que será sempre lembrado por todos. Que Deus conforte o coração de toda à família.

Fica decretado Luto Oficial por 03 (três) dias. DECRETO Nº 3.479/21, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021."







Nota da JA Saúde Animal:





“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido diretor-executivo Pedro Monici Helu, vítima de um acidente a cavalo. É uma perda irreparável para toda a família JA Saúde Animal. Sua alegria, dedicação e profissionalismo estarão sempre em nossa memória. Que seu legado permaneça vivo em nossos corações!”.



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca