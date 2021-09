Briga no trânsito por causa de Bolsonaro envolve até criança em Minas

Ed Estado de Minas

Uma discussão de trânsito motivada por preferências políticas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro terminou como caso de polícia nesta terça-feira (7/9). Passageiros de dois carros discutiram na Avenida Pedro II, na altura do Bairro Carlos Prates, e até uma criança de 12 anos foi envolvida.

Segundo registro da Polícia Militar, uma família que estava em um Jeep Renegade se estranhou com uma jovem de 25 anos ocupante de um Honda Fit. A família relatou que gritava o nome do Bolsonaro e a filha de 12 anos balançava uma bandeira do Brasil, quando a jovem emparelhou o veículo e mostrou o dedo do meio.



Os ocupantes do Renegade alegam que a jovem ainda teria puxado a bandeira do Brasil da criança, quando a mãe dela interveio. Como policiais acompanhavam o desenrolar das manifestações previstas para hoje, a família acionou uma equipe e relatou o ocorrido. A mãe disse, também, que a criança ficou muito abalada.



A jovem, por sua vez, relatou que foi ofendida pela família e, na companhia de um advogado, também compareceu à unidade da Polícia Militar na região Noroeste da capital mineira.



A discussão foi registrada, pela Polícia Militar, como atrito verbal e agora será encaminhada à Polícia Civil, como de praxe.



