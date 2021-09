Anvisa autoriza uso emergencial do remédio Sotrovimabe contra covid-19

GB Gabriela Bernardes*

(crédito: GsK/Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta quarta-feira (8/9) o uso emergencial do medicamento Sotrovimabe, um anticorpo monoclonal para tratamento da covid-19.

O pedido foi apresentado pela fabricante GlaxoSmithKline (GSK) Brasil no dia 19 de julho. O remédio destina-se a pacientes com quadros leves ou moderados de covid-19, com risco de evoluir para formas graves da doença.

Segundo a agência reguladora, o Sotrovimabe não pode ser utilizado no tratamento de pacientes com quadros graves da doença, ou em uso de oxigenoterapia, pois há o risco de piora do estado de saúde.

A droga é indicada para idosos, imunossuprimidos ou pessoas com doenças como asma e diabetes.

O medicamento é de uso exclusivo hospitalar, sem autorização da Anvisa para sua comercialização em farmácias.

Sotrovimabe ainda não teve estudos clínicos conduzidos no Brasil até o momento. Segundo a Anvisa, a análise do pedido de uso emergencial é feita por uma equipe multidisciplinar que envolve especialistas das áreas de Registro, Monitoramento e Inspeção de medicamentos

"Ressalvadas algumas incertezas ainda existentes pelo estágio de desenvolvimento do sotrovimabe, esta relatoria entende que os benefícios conhecidos e potenciais deste medicamento superam os riscos, atendendo os critérios mínimos de qualidade, segurança e eficácia para ter autorizado e permitido seu uso no Brasil", afirmou a diretora Meiruze Freitas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro