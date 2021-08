Vieira sobre ivermectina e Bolsonaro: 'Remédio que um pateta dá para ema'

AM Ana Mendonça*/Estado de Minas

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou, nesta quarta-feira (11), durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que a propaganda do “kit Covid”, realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), gera uma “falsa sensação de segurança na população”.



O presidente Jair Bolsonaro é um grande defensor do uso de remédios como cloroquina e ivermectina no “tratamento precoce” contra a Covid-19. A ação não tem comprovação científica e não é recomendada contra o vírus do novo coronavírus.

"Isso gera uma falsa sensação de segurança. As pessoas passam a achar que a Covid tem remédio e que elas podem se expor. O remédio que um pateta na cadeira de presidente levanta pra ema! Consegue discernir o prejuízo para a saúde pública?", afirmou o senador.

Vieira ainda afirmou que os senadores governistas Marcos Rogério (DEM-RO), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Eduardo Girão (Podemos-CE) e Marcos do Val (Podemos-ES), são “uma tsunami de desinformação”.



“Tivemos falas aqui dos senadores Marcos Rogério, Heinze, Girão e Marcos do Val e todas elas no sentido de desinformar o brasileiro. A gente precisa garantir que as pessoas sejam razoavelmente bem informadas. Nós temos aqui, teorias conspiratórias que beiram o ridículo para pessoas com a sanidade mental conservada”, afirmou o senador.