Negociação para liberação da Esplanada dos Ministérios segue em andamento

FS Fernanda Strickland

(crédito: Luana Patriolino/CB/D.A Press)

A região central de Brasília (Esplanada dos Ministérios), atualmente bloqueada devido à ocupação de manifestantes, desde o 7 de Setembro, permanece em monitoramento das autoridades locais com objetivo de garantir a segurança de todos que circulam por ali. A informação é da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) e forças de segurança do Distrito Federal, por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) e equipes em campo, divulgou que a região central de Brasília permanece sob monitoramento. O policiamento em toda a região segue reforçado.

Segundo nota da SSP, as negociações para retirada de estruturas e veículos da Esplanada, iniciadas na tarde de quarta-feira (8/9), seguem avançando. A maior parte das estruturas e dos caminhões foram retirados do local. A desobstrução teve início na madrugada de hoje e segue em andamento.

“Com o avanço das tratativas, a previsão é que as vias N1 e S1 - entre a Catedral e a Avenida José Sarney - sejam desobstruídas até a manhã desta sexta-feira (10). O acesso à Praça dos Três Poderes segue restrito, protegidos por gradil e por policiais militares”, diz, em nota.

O gabinete de gestão de crises da Segurança Pública, que integra representantes da SSP/DF, Polícias Militar e Civil do DF, Corpo de Bombeiros Militar e Departamento de Trânsito do DF (Detran), entre outros órgãos envolvidos, está instalado no Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), com o objetivo de coordenar as ações.