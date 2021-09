Adolescente estupra mulher de 41 e é detido com mata-leão pelos filhos dela

Ed Estado de Minas

Uma mulher de 41 anos e os três filhos viveram momentos de terror nessa sexta-feira (10/9) em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A família curtia o fim de semana em uma casa alugada na cidade, quando um jovem armado de 14 anos invadiu a residência e estuprou a mãe.

Segundo o tenente Márcio Fideles, do 1º Pelotão de Igarapé, o crime ocorreu por volta das 21h no Bairro Santa Ana. A vítima disse aos policiais que o suspeito pulou o muro e a rendeu com uma arma de fabricação caseira. Em seguida, a levou para o espaço gourmet da casa e a estuprou dentro do banheiro.

Os filhos da mulher - uma garota de 16 anos e dois meninos gêmeos de 10 - chegaram à residência pouco depois do estupro. O suspeito tentou violentar a menina, mas a mãe ganhou a confiança dele e impediu o ataque.

"Enquanto a mãe distraía o infrator, a garota pegou um taco de sinuca e deu golpes na cabeça dele. Elas depois conseguiram imobilizá-lo com um mata-leão e ligaram para o 190. Chegamos à casa em 10 minutos e encontramos o suspeito ainda imobilizado pela adolescente e todo ensanguentado dos golpes. Descobrimos que ele morava a cerca de 250 metros do local do crime. Possivelmente, já estava observando a família", relata o tenente Fideles.

A arma caseira usada pelo adolescente foi apreendida. O rapaz, de acordo com a PM, é usuário de drogas. Ele foi levado à Delegacia de Plantão de Betim, na Grande BH. A mulher estuprada foi encaminhada ao Hospital Regional de Betim, onde recebeu o coquetel contra doenças sexualmente transmissíveis.