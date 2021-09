Celso Silveira, acionista da Cosan, mulher e filhos são vítimas da queda de avião em SP

TM Thays Martins

(crédito: reprodução )

O empresário Celso Silveira Mello Filho, de 73 anos, a esposa dele, Maria Luiza Meneghel, de 71 anos, e os três filhos, Celso, 46, Fernando e Camila, 48 anos, morreram na queda de um bimotor em Piracicaba, interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14/9). Além da família, também estavam no avião o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo. Todos morreram na hora. A aeronave saiu do Aeroporto de Piracicaba com destino ao Pará, mas caiu logo em seguida por volta das 9h. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

A morte da família foi confirmada pelo Cosan, empresa que Celso Silveira Mello Filho é acionista. O empresário é irmão do bilionário Rubens Ometto Silveira Mello, fundador e presidente do grupo Cosan, que atua em áreas de distribuição de combustíveis. “Com enorme pesar, a Cosan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu hoje, às 10h, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo”, diz nota da empresa.

O acidente

Imagens de uma câmara de segurança mostraram o momento em que o avião cai na mata. Logo após a queda, a aeronave explodiu. O Corpo de Bombeiros mobilizou uma equipe para fazer o resgate, mas não houve sobreviventes.

????#AGORA: Vídeo mostra o momento da queda do avião em Piracicaba. 7 vítimas pic.twitter.com/a0q3Wgc3nP — hora da fofoca - #AFazenda13 (@horadafofocatv) September 14, 2021

A área permanece isolada para perícia e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), foi acionado para ajudar nas investigações.