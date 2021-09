Polícia prende homem suspeito de estuprar mulher duas vezes

LH Luiz Henrique Campos/ Estado de Minas*

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 34 anos suspeito de estuprar duas vezes uma mulher, de 47, em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste do estado. O agressor foi detido no último sábado (11/9), em casa, após o cumprimento de um mandado de prisão. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu no dia 9 de janeiro deste ano. Na ocasião, o suspeito invadiu uma barraca improvisada com tábuas e lona, onde estava um casal, e expulsou o companheiro da mulher mediante ameaças. Logo depois, cometeu o estupro.



Após o primeiro abuso, a vítima teria sido ameaçada e levada para outro bairro, onde foi novamente violentada. Somente por um descuido do agressor, ela conseguiu fugir e pedir socorro. Horas depois, a mulher foi encaminhada para atendimento médico e os exames confirmaram o crime de abuso sexual.



Investigação



A Polícia Civil deu início à investigação para identificar e qualificar o suspeito. Durante os trabalhos, os investigadores descobriram que o homem já tinha passagens por roubo, furto, invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal.



A delegada responsável pelo caso, Thaís Santos Duarte, classificou o homem como "um indivíduo de extrema periculosidade, frio e violento". Ainda segundo ela, a polícia acredita que outras vítimas possam surgir após a prisão do agressor.



O suspeito foi conduzido até a delegacia regional de Nova Serrana, e depois encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.