Luiza Trajano está entre os 100 mais influentes do mundo da revista Time

A revista Time publicou, nesta terça feira (15/09), a lista anual das 100 pessoas mais influentes do mundo. A empresária Luiza Helena Trajano, 68 anos, foi a única brasileira a entrar para o rol.

Dona do Magazine Luiza, ela foi listada na categoria de Titãs. Aparece ao lado de nove norte-americanas: a ginasta Simone Biles, o CEO da Apple, Tim Cook, a roteirista Shonda Rhimes, os produtores musicais Timberland e Swizz Beatz, a jornalista Nikole Hannah-Jones, a velocista Allyson Felix, o CEO da American Express, Kenneth Chenault, e o CEO da farmacêutica Merck & Co., Kenneth Frazier. Também estão nesse grupo a atriz sul-coreana Yoon Yeo-jeong e a cantora beninense Angélique Kidjo.

Homenagem

Trajano ficou mundialmente conhecida pelo crescimento acelerado do Magazine Luiza, além das diversas iniciativas de incentivo ao empreendedorismo. O responsável por escrever o texto que apresenta a empresária no site da Time foi o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula lembrou que o mundo empreendedor ainda é dominado por homens, mas que Luiza tem conseguido se sobressair. "Em um mundo onde bilionários queimam fortunas em aventuras espaciais e iates, Luiza se dedica a um tipo diferente de odisseia. Ela assumiu o desafio de construir um gigante comercial e ao mesmo tempo construir um Brasil melhor."

Além disso, o ex-presidente lembrou dos esforços da empresária durante o período de pandemia. "Em um momento em que o governo federal brasileiro minimizava o risco da pandemia apresentada, Luiza falou com coragem sobre a urgência da vacinação. Ela também tem sido uma defensora vocal da igualdade, criando o Mulheres do Brasil, um grupo apartidário de mais de 95.000 mulheres trabalhadoras para construir uma sociedade melhor e apoiar as vítimas de violência doméstica. E, no final de 2020, em um esforço para promover a inclusão dentro do Magazine Luiza, lançou um programa de trainees que oferece oportunidades para os afro-brasileiros."

Neste ano, a revista deixou de listar o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), que já aparecia na lista por dois anos consecutivos. Em 2020, a Time classificou o influencer Felipe Neto como uma das 100 figuras mais influentes do mundo.

Trabalho recompensado

Em entrevista ao Correio no ano passado, a empresária contou que trabalha das 8h às 22h todos os dias. O isolamento social não a impediu de se manter ativa: participou de mais de 230 lives neste período e fez, ainda, transmissões pelo Instagram @luizahelenatrajano.

"O Magazine Luiza está, há mais de 20 anos, entre as melhores empresas para se trabalhar. Isso é fruto de uma missão que a gente já tinha desde quando eu morava em Franca e com a qual a gente continuou após crescer", disse, em um dos trechos da entrevista.

