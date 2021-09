Polícia prende suspeito de matar vizinho a facadas

Ed Estado de Minas

(crédito: Investigações são conduzidas pelo DHPP (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press))

A Polícia Civil prendeu um homem de 30 anos suspeito de matar o vizinho, de 29, a facadas. O crime ocorreu em 15 de agosto no Bairro Maria Virgínia, Região Nordeste de Belo Horizonte.



Segundo a instituição, a equipe do Departamento Estadual de Investigação de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), os vizinhos já tinham um histórico de desentendimentos.

“Esse conflito teria se agravado quando, dias antes do crime, o investigado tomou conhecimento de que o vizinho havia furtado a motocicleta dele, fato que motivou o planejamento e a execução do homicídio”, explica a Polícia Civil.

O homem de 29 anos foi morto com cinco facadas. Após deixar o local do crime, o suspeito ainda voltou para buscar a arma do crime, que estava cravada no corpo da vítima.

A prisão do suspeito ocorreu em uma operação, cujo local não foi informado pela Polícia Civil. Além da prisão, foi cumprido um mandado de busca e apreensão para arrecadar materiais que vão auxiliar nas investigações, ainda em andamento.