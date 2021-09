Morre, aos 83 anos, Cesare La Rocca, fundador do projeto Axé

TM Thays Martins

(crédito: Projeto axé/ reprodução )

Morreu, nesta quarta-feira (15/9), aos 83 anos, o italiano Cesare La Rocca, fundador do projeto Axé, que atende crianças em situação de vulnerabilidade na Bahia. Ele também ajudou na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O corpo dele será cremado sem cerimônia. As cinzas permanecerão na Itália e na Bahia. Uma missão também será celebrada.

De acordo com a ONG, La Rocca estava internado no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador. A causa da morte não foi revelada.

O advogado e educador vivia no Brasil desde a década de 1960 e há mais de 30 anos morava na capital baiana, onde criou o projeto Axé. A ONG foi responsável por dar o acesso a atividades culturais a mais de 30 mil crianças. "Entre nós possibilitou o acolhimento de 30 mil meninos e meninas, destinando sua vida à promoção da cidadania, garantia e proteção dos direitos das crianças, adolescentes e jovens e suas famílias", diz nota da ONG.

Pelas redes sociais, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, lamentou a morte de Cesare. "Cesare La Rocca foi o italiano mais baiano que conheci. Seu amor por nossa terra é representado por todas as milhares de crianças e jovens atendidos pelo projeto Axé", disse.

O governador da Bahia, Rui Costa, disse que recebeu com tristeza a morte de Cesare. "Um italiano que deixou na Bahia o seu grande pegado para a sociedade e será sempre lembrado pelos baianos", afirmou.

A fotógrafa Mila Petrillo lembrou que o projeto Axé transformou a vida de milhares de jovens. "Difícil demais o mundo sem o Cesare La Rocca... de verdade, estou fazendo um esforço danado pra contar a grandeza da pessoa e do trabalho mas não consigo fazer caber essa imensidão toda. O Cesare transformou a vida de milhares de crianças, adolescentes e educadores no Projeto Axé com uma pedagogia revolucionária, a Pedagogia do Desejo, desenvolvida com Paulo Freire", destacou.

Artistas como Daniele Mercury também se pronunciariam. "Estou tristíssima com a sua partida, querido amigo e mentor. Que dor perder sua companhia iluminada, tão forte e generosa. Você sempre será minha grande inspiração para seguir lutando contra a desigualdade e a injustiça social", escreve no Instagram.