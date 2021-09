Suspeito ameaça de morte criança em abrigo para menores em situação de vulnerabilidade

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

Três pessoas com idades entre 18 e 36 anos foram detidas na madrugada desta sexta-feira (17/9) após serem flagradas com drogas em um apartamento de um conjunto habitacional no Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH. Um deles, segundo a polícia, também é suspeito de ter ameaçado uma criança de 11 anos em um abrigo da cidade no dia 15.

A Polícia Militar (PM) afirma que o homem teria ligação com chefes do tráfico da região. Os militares desconfiaram que o autor das ameaças poderia ter envolvimento em uma ocorrência do dia 14, quando uma grande quantidade de drogas foi apreendida.

Diante disso, os policiais começaram a monitorar a área e uma boca de fumo do bairro onde ele agiria. Durante a madrugada, eles viram uma movimentação de pessoas entrando e saindo do local, que fica nesse conjunto. Os militares, então, foram até o apartamento.

Ao ver os policiais, um dos homens que estava no local tentou fechar a porta rápido, mas foi abordado pelos militares. Um outro suspeito teria conseguido escapar.

No imóvel, foram apreendidos 73 pinos de cocaína, 401 buchas de maconha, balança de precisão, faca, estilete e outros materiais para embalar as drogas, R$ 77 em dinheiro e dois celulares. Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.

Criança ameaçada

De acordo com a PM, consta no boletim de ocorrência do dia 15 que um rapaz chegou no portão do abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade e disse a um funcionário que queria falar com o primo dele. Essa pessoa explicou que a conversa teria que ser autorizada por um juiz. Ele saiu do local, mas voltou algum tempo depois.

O homem conseguiu ver o menino na casa e o chamou para falar com ele pela fresta do portão. De acordo com polícia, o homem teria dito que um traficante queria matá-lo. O menino era acusado de ter furtado drogas. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.