Oficina gratuita de história da arte será oferecida no MAB neste sábado

(crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia)

O público interessado em conhecer um pouco mais sobre a história da arte poderá ter aulas gratuitas neste sábado (18/9). A oficina de História da Arte será promovida pelo Complexo Cultural Beira Lago na Concha Acústica e no Museu de Arte de Brasília (MAB). O evento oferece arte e entretenimento a céu aberto, mas a oficina será na sala multiuso do MAB.

A aula terá abordagem crítica nos moldes de uma conversa histórica."Vamos partir de alguns aspectos filosóficos estéticos, que são atemporais, e refletir sobre aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais de certos períodos, como a arte antiga e a brasileira. A reflexão vai ser sobre estilo, aspectos criativos e o que está por trás das obras, desde pinturas até esculturas", explica a professora Leila Sales.

Os interessados devem realizar as inscrições pelo número (61) 99246-3245 ou (61) 3306-1375. A oficina também faz parte do projeto Oficinas no Museu, e a aula vale como horas de ações formativas.